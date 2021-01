Schottergärten liegen im Trend. In mehreren kürzlich fertiggestellten Neubaugebieten – dies hat eine Untersuchung des Grünflächenamtes ergeben – sind 30 bis 40 Prozent der Vorgärten mit Schotter zugeschüttet worden. Und auch in schon länger bestehenden Wohngebieten würden immer mehr bislang begrünte Flächen in Schottergärten umgewandelt – vor allem aus Bequemlichkeit, wie ein Großteil der Eigentümer gegenüber dem Grünflächenamt angegeben habe.

Damit soll es nun vorbei sein. Die Stadtverwaltung plant ein Verbot von Schottergärten.