Ein Ritual, immer wieder neu zelebriert: Sebastian Netta öffnet die Tür, die ihn in das ganz aus Hölzern errichtete Kulturquartier in Münster führt, stellt einen Stuhl in die Mitte des größten Raumes, legt seine Mappe auf den Tisch davor, schließt die Augen – und genießt. Die Ruhe, die Sonne, diese Diva mit ihrem sicheren Gespür für den richtigen Moment, die gerade jetzt wie ein Finger auf den Mann im ­asketisch möblierten Kultursaal zeigt und ihn auch innerlich wärmt. In solchen Momenten erlebt der ­Musiker und künstlerische Leiter der Bonsai-Bühne Höhenflüge der Kreativität.