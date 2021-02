Am Montagmorgen hat es in Münster zahlreiche Unfälle auf glatten Straßen gegeben. Wie die Polizei mitteilt, wurden bis etwa 10.30 Uhr insgesamt ein Dutzend Unfälle registriert. So wurde zum Beispiel ein Radfahrer auf der Promenade leicht verletzt.

Die Polizei berichtet außerdem, dass mehrere Autofahrer bei der Eisglätte nicht rechtzeitig zum Stehen kamen und wegrutschten. Selbst zwei Streufahrzeuge blieben nicht verschont: Einer driftete laut Mitteilung der Polizei in einen Straßengraben, ein weiterer stieß unkontrolliert gegen ein am Straßenrand geparktes Auto. Insgesamt sei ein Sachschaden von geschätzten mehreren zehntausend Euro.

Zahlreiche Menschen ins Krankenhaus eingeliefert

Am Morgen waren in der Stadt zudem zahlreiche Rettungswagen im Einsatz. Bis zum Vormittag wurden allein im Clemenshospital 15 und in der Raphaelsklinik 14 Menschen in die Notaufnahme eingeliefert, die glatteisbedingt gestürzt waren. Das geht aus einer Mitteilung der Kliniken hervor. „Es gab viele Prellungen, vor allem an Handgelenken und Ellenbogengelenken. Außerdem sind viele Menschen auf dem glatten Untergrund umgeknickt“, berichtet der ärztliche Leiter der Zentralen Notaufnahmen von Clemenshospital und Raphaelsklinik, Dr. Christian Otte. Die meisten Patienten der beiden Alexianer-Kliniken hatten Glück im Unglück: Insgesamt habe es nur einen Knochenbruch gegeben.

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Morgen eine Unwetterwarnung wegen Glätte herausgegeben, die aktuell noch bis 12 Uhr gilt.

AWM mit 150 Mitarbeitern im Einsatz

Die Abfallwirtschaftbetriebe Münster (AWM) waren seit dem frühen Morgen mit insgesamt 17 Großfahrzeugen und 18 Geräten für das Räumen und Streuen von Radwegen im Einsatz. Laut einer Mitteilung der AWM sind aktuell etwa 250 Mitarbeiter im Winterdienst tätig.