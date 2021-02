Trotz des Lockdowns und der damit verbundenen Schließung vieler Einzelhandelsgeschäfte in der Innenstadt kann die Polizei Münster dort keine erhöhte Zahl von Geschäftseinbrüchen in den Läden feststellen. Das teilte Polizeisprecher Andreas Bode auf Anfrage mit. Mehrere aktuell geschlossene Geschäfte am Prinzipalmarkt und an der Ludgeristraße haben Zettel in ihren Schaufenstern hängen, mit denen sie potenzielle Einbrecher darauf aufmerksam machen, „dass es hier aktuell nichts zu holen gibt“.

Laut Bode gab es seit Juli 30 Geschäftseinbrüche in der Innenstadt – deutlich weniger als im selben Zeitraum in Vorjahren. „Viele Straftäter wollen an Bargeld kommen“, erläutert er.

Warendiebstahl lohnt sich oft nicht

Daher lohne sich ein Einbruch bei länger geschlossenen Geschäften weniger, da die Kassen aktuell komplett leer seien. Zwar sei oft Ware vorhanden, doch wer Kleidung oder größere Sachen klauen möchte, „brauche dahinter eine Logistik, um das wegzubringen und weiterzuverkaufen“.

Zudem glaubt Bode nicht, dass Einbrüche aktuell weniger schnell bemerkt werden, wenn Geschäftsinhaber, die kein „Click & Collect“ anbieten, nicht jeden Tag in ihren Laden vorbeischauen. Viele hätten mittlerweile Alarmanlagen, zudem gebe es nach wie vor ein gewisses Maß an Passantenfrequenz in der Stadt.

Die Zettel in den Schaufenstern nennt der Polizeisprecher daher eine „reine Schutzmaßnahme“ und eine „gute Sache“.