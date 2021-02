Die Ludgerus-Grundschule in Hiltrup hat es schon getan. Hier sind am Rosenmontag und Veilchendienstag (15. und 16. Februar) in diesem Jahr keine beweglichen Feiertage – anders als es für alle Schulen in Münster bereits Ende 2019 vereinbart worden war. Damals war die Corona-Pandemie noch kein Thema.