Grüne, SPD und Volt: Neue Farbenlehre im Rat der Stadt

Grün-rot-violett – so sieht das neue Bündnis im Rat der Stadt Münster aus. Bis 2025 wollen Grüne, SPD und die Ratsneulinge von Volt in einer Dreier-Koalition die Politik in Münster gestalten. Am Montagabend haben die Ratsvertreter der drei Parteien den am Wochenende nachverhandelten Koalitionsvertrag gebilligt.

Am kommenden Donnerstag werden nun die Mitglieder der Parteien auf digitalen Versammlungen das letzte Wort über die Vereinbarung haben. Eine Zustimmung zu dem Koalitionspapier wird erwartet. Im Rat verfügen Grüne (20 Sitze), SPD (12) und Volt (2) über eine Mehrheit von einer Stimme.

"Ökologisch. Gerecht. Progressiv"

„Ökologisch. Gerecht. Progressiv – Die Münster-Koalition 2020-2025“ – diesen Titel trägt der nunmehr 120-seitige Bündnisvertrag, der den Schwerpunkt auf eine ökologische und soziale Fortentwicklung der Stadt setzt. Das Bündnis will „einen Paradigmenwechsel einleiten, der eine deutliche Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs zum Ziel hat“. Der öffentliche Personennahverkehr soll ausgebaut, die Infrastruktur für Radfahrer und Fußgänger verbessert werden. Auf dem Weg zur „weitgehend autofreien Innenstadt“ werde man „schrittweise“ vorgehen, heißt es jetzt. Zuvor waren weitergehende Forderungen der Grünen auf Kritik im SPD-Lager gestoßen. Mithilfe einer Vielzahl weiterer Maßnahmen soll die Stadt bis zum Jahr 2030 klimaneutral werden.

Weitere Eckpunkte aus dem Koalitionsvertrag

Bis 2025 werden die Stadtwerke, so das Ziel, die münsterischen Haushalte mit 100 Prozent Ökostrom versorgen, bis 2030 steigern die Stadtwerke die Eigenerzeugung, „um ganz Münster vollständig mit selbst erzeugtem erneuerbaren Strom zu beliefern".

Auf jedes Gebäude in neuen Wohn- und Gewerbegebieten kommt eine Solaranlage, die planungsrechtlich zulässige Zahl an neuen Windenergieanlagen soll „möglichst vollständig" ausgeschöpft werden.

Bei der Wärmedämmung neuer Häuser gilt künftig der Standard KfW-40.

In den von der Stadt betriebenen Kantinen sowie in den Schulen mit Gemeinschaftsverpflegung wird der Anteil an Bio-Lebensmitteln „stufenweise" auf 100 Prozent angehoben, „bevorzugt mit lokalen und regionalen Produkten".

Bei der Verpachtung städtischer Flächen an Landwirte werden „Betriebe des ökologischen Landbaus" bevorzugt.

Die Konversionsgesellschaft Kovoy (zuständig für die York- und die Oxford-Kaserne) wird zu einer „kommunalen Entwicklungsgesellschaft" ausgebaut. Sie übernimmt weitere Wohngebiete wie Hiltrup-Ost. Städtische Grundstücksvergaben für Mehrfamilienhäuser erfolgen nur noch per Erbpacht.

Wir beabsichtigen, die Gewerbesteuer nicht zu erhöhen." Die noch ausstehende Neuberechnung der Grundsteuer soll „aufkommensneutral" erfolgen.

Das Theater Münster bleibt ein Fünf-Sparten-Haus. Das Projekt Musik-Campus wird weiterverfolgt, es muss aber sichergestellt sein, „dass der Musik-Campus nicht zu Lasten der freien Kulturszene finanziert wird“.

Für Menschen mit Handicap soll es 500 weitere Wohnangebote geben.

Mindestens 40 Prozent aller Plätze in städtischen Gremien und Ausschüssen müssen mit Frauen besetzt werden, sonst bleiben Plätze frei.

Für Menschen mit Handicap soll es 500 weitere Wohnangebote geben.

Mindestens 40 Prozent aller Plätze in städtischen Gremien und Ausschüssen müssen mit Frauen besetzt werden, sonst bleiben Plätze frei. Foto: colourbox.com

Als „Sicherer Hafen" für Flüchtlinge bleibt Münster „nicht auf der Ebene der Absichtserklärung stehen". Bei Abschiebungen soll das Ausländeramt „jedwedes mögliche Ermessen zu Gunsten der Geflüchteten anwenden, um eine Abschiebung zu verhindern".

Aufbau eines „sozialen Arbeitsmarktes" mit jährlich 50 neuen Beschäftigungsverhältnissen bei voller Kostenübernahme durch die Stadt.

Die Ratsbündnis strebt beim Streitthema Hafenmarkt kein Einvernehmen an, die Abstimmung ist frei.

Angesichts der Corona-Pandemie müssten weitere Hilfsmaßnahmen auf lokaler Ebene ermöglicht werden. „Wir beabsichtigen, die Gewerbesteuer nicht zu erhöhen“, heißt es in dem Vertrag, über den auf Druck der SPD an Knackpunkten nachverhandelt worden war.

„Wir sind auf jeden Fall zufrieden“, erklärte Grünen-Fraktionssprecher Christoph Kattentidt unter Verweis auf die Stoßrichtung des Vertrags etwa bei den Themen Mobilität und Verkehrswende. Er spricht von „grünen Kompromissen“.

SPD: Vertrag ist "gute Grundlage"

„Uns eint der Wille zu gestalten“, stellte SPD-Parteichef Robert von Olberg fest. Der Vertrag sei eine gute Grundlage für die gemeinsame politische Arbeit. Man habe bei den Nachverhandlungen noch Veränderungen erreicht. Dagegen ist das Papier in den Augen von CDU-Fraktionschef Stefan Weber angesichts der Debatten der vergangenen Tage um Verkehr und Parkhäuser „ein Muster ohne Wert und gesellschaftliche Akzeptanz“.