Nach ersten Fällen in den Nachbarlandkreisen sind nach Informationen unserer Zeitung auch in der Stadt Münster Corona-Patienten an Mutationen des Virus erkrankt. Die Stadt kündigt dazu im Laufe des Tages weitere Informationen an.

In Münster hat es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Coronavirus gegeben. Eine 80-jährige Frau ist nach Angaben der Stadt an Covid-19 gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus seit Beginn der Pandemie auf 92.

13 Neuinfektionen und 13 Gesundmeldungen

Aktuell sind in Münster nach Angaben der Stadt 414 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Im Vergleich zum Vortag gab es 13 Neuinfektionen sowie auch 13 Gesundmeldungen. 5186 Infektionen wurden seit Beginn der Pandemie in Münster gezählt, davon sind 4680 Menschen mittlerweile wieder genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Münster nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit weiter gesunken und liegt nun bei 30,8 (-2,4). Seit mehr als zwei Wochen liegt der Wert nun unterhalb der als kritisch geltenden Grenze von 50.