Korrektur bei den Corona-Zahlen in Münster: Wie die Stadt mitteilt, wurden "umfangreiche Bereinigungsmaßnahmen in der RKI-Software SurvNet vorgenommen, dabei Personendaten und Akutfallzahlen angepasst". Das hat enorme Auswirkungen auf die Zahl der Menschen, die in Münster aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind. Gestern hatte die Stadt 414 Corona-Infizierte gemeldet, heute sind es 277.

Die Optimierungen in der RKI-Software haben sich laut der Stadt nun einmal und positiv auf die Zahl der aktuell Infizierten ausgewirkt. "Hier konnten einige aktive Fälle dank vollendeter Quarantäne in das Segment der Genesenen überführt werden", heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Auf den Inzidenzwert hat die Maßnahme keine Auswirkungen, weil dort die Zahl der Neuinfektionen maßgeblich ist.

Nur vier Neuinfektionen in Münster

Am Donnerstag wurden in Münster vier Neuinfektionen registriert. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätiger Corona-Fälle liegt damit bei 5190. Davon sind nun 4821 Patienten wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle blieb am Donnerstag unverändert: 92 Münsteranerinnen und Münsteraner sind an oder mit Corona gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Münster unverändert bei 30,8. Münster hat damit aktuell die niedrigste Inzidenz in ganz NRW, gefolgt vom Kreis Coefeld (37,2).

In den münsterischen Krankenhäusern werden aktuell 63 Covid-Patienten behandelt, 16 davon auf Intensivstationen. Elf Patienten müssen beatmet werden.