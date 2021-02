Experte sieht Schwächen bei Arbeit des Jugendamts

Hätte das Jugendamt der Stadt Münster die vielfache sexuelle Gewalt an Kindern unter anderem durch den mutmaßlichen Haupttäter Adrian V. verhindern oder früher stoppen können? Prof. Dr. Christian Schrapper, von der Stadt mit der Prüfung der Vor­gehensweise beauftragter Ex­perte von der Uni Koblenz-Landau, sah bei seiner Präsentation der Ergebnisse am Donnerstagabend im Jugendausschuss „deutliche Schwächen“, auch wenn die Mitarbeiter des Jugendamtes „sorgfältig und sachkundig“ gehandelt hätten.

Zweifel spielen in der Analyse des Wissenschaftlers rückblickend eine große Rolle. Denn Zweifel hatten Mitarbeitende des Kommunalen Sozialen Dienstes (KSD), die 2015 und 2016 mehrmals Kontakt zur Mutter des jetzt 11-jährigen Hauptopfers hatten, bisweilen durchaus. ­Etwa ob das Kind tatsächlich vor Adrian V., damals schon angeklagt wegen Besitzes und Verbreitung kinder­pornografischen Materials, wirklich geschützt sei. ­Adrian V. und und die Mutter des Jungen waren liiert.

Aus den Zweifeln keine Maßnahmen abgeleitet

Allein die in den Proto­kollen vermerkte Vehemenz, mit der die Mutter jegliche Hilfe des Jugendamts ablehnte, hätte den Zweifel nähren müssen, meint Schrapper. Jedoch: Das eingeschaltete Familiengericht sah keine juristische Handhabe, Konsequenzen mit Blick auf das Sorgerecht zu ziehen. Aus den Zweifeln der mit dem Fall befassten Sozialarbeiter wurden keine Maßnahmen abgeleitet – wohl auch, weil auf den Schreibtischen nach damals aktuellen Erkenntnissen eine „Vielzahl dramatischerer Fälle warteten“.

Kritisch sieht Schrapper in auch die Besetzung der ­Clearingstelle, einem mit unterschiedlichen Fachleuten besetzten Gremium, das zu strittigen Fällen eine Einschätzung gibt. Der Clearingstelle gehörte unter anderem auch ein Vertreter an, der den jetzt Hauptbeschuldigten als Bewährungshelfer betreut hatte – und eventuell als befangen gelten musste. „In der Clearingstelle wurde nichts geklärt“, so Schrappers Fazit. Bei der Bewertung des Falles sei auch nicht die Vorgeschichte des jetzt Hauptangeklagten, der selbst der Jugendhilfe lange bekannt war, hinreichend mit einbezogen worden.

Jugenddezernent Thomas Paal kündigte für die nächste Sitzung des Ausschusses eine Vorlage an, die Schlussfolgerungen aus der Analyse aufzeigt und konkrete Maßnahmen für die künftige Praxis beim Kinderschutz vorschlägt.