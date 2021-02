Es heißt ja eher, dass die Lernfortschritte der Kinder in der Coronazeit stagnieren. Peter hat aber jetzt etwas gelernt, womit er lange haderte. Der Achtjährige flitzt am Donnerstag mit einem Kinderrad über den Schulhof der Primusschule in Berg Fidel. Seine Klassenlehrerin Hannah Langen und die Integrationshelferin Polana Schaubach haben extra kleine Verkehrsschilder aufgestellt. Bremsen, absteigen, lenken – es klappt. Peter strahlt.

Der Junge ist eines der wenigen Kinder, die im Lockdown die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Es gibt noch vier weitere Geschwister zu Hause in der Vierzimmerwohnung. Drei ältere lernen dort zu Hause, Peter absolviert das Lernprogramm von der Schule aus – und nutzt den Freiraum, um individuell zu lernen, was für ihn wichtig ist – Fahrradfahren beispielsweise.