Greven -

Von Michael Hagel

Beinahe, so hört man, seien in der Nachbarstadt Münster die Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen, SPD und „Volt“ am Flughafen Münster/Osnabrück gescheitert. Nur mühsam, so hört man weiter, habe es einen Kompromiss zwischen FMO-Kritikern bei den Grünen und FMO-Unterstützern bei der SPD gegeben. Wie aber beurteilt die Politik im Kreis Steinfurt die Zukunft des Grevener Airports? Und wie sieht der Kreis als zweitgrößter Anteilseigner die Zukunft und den Zuschussbedarf des FMO?