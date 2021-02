Aktion „Licht an, bevor es ausgeht“

Münster -

Am Wochenende wollen die Friseure in Münster erneut auf die desolate Lage ihrer Branche aufmerksam machen. Geschlossene Salons und ausbleibende Corona-Hilfen drängen einige schon in die Schwarzarbeit. Doch unter den Friseuren gibt es Uneinigkeit darüber, ob Öffnungen ab Mitte Februar sinnvoll sind.