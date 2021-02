„Wir haben eine Mehrheit“

Von Klaus BaumeisterDer Koalitionsvertrag liegt auf den Tisch. Alle Zwischenstände und alle Fragen, wer sich wann gegen wen durchgesetzt hat, gehören der Vergangenheit an. Keiner der drei Partner ist in dieses Bündnis hineingestolpert, keiner kann sagen, er habe damit nichts zu tun. Es ist jetzt auch müßig, von einem grün, rot oder violett angehauchten Vertrag zu sprechen, denn drei eigenständige Parteien haben ihm in dieser Form zugestimmt. Es lohnt auch nicht mehr, darüber zu spekulieren, ob Grüne oder SPD an der Seite der CDU besser gefahren wären. Mitunter erweckte die Debatte der vergangenen Wochen den Eindruck, als sei es in Münster gar nicht möglich, ohne die CDU zu regieren. Jetzt wollen Grüne, SPD und Volt zeigen: Doch, es geht. Das Entscheidende, woran sich der Vertrag messen lassen muss, ist die Realität. Bei vielem, was auf den 120 Seiten steht, muss man tief Luft holen. Bei vielem fragt man sich, wie es funktionieren und wer es bezahlen soll. Doch gemäß den Regeln unserer Demokratie hat das Bündnis seine Ziele für Münster definiert. Allein entscheidend ist nur noch die Frage, ob es gute Ziele sind.