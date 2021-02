Impfauftakt am Montag auch bei Eis und Schnee

Münster -

Von Ralf Repöhler

Die Stadt hält am Impfstart am Montag in der Halle Münsterland fest, auch wenn mit winterlichen Straßenverhältnissen zu rechnen ist. 180 über 80-jährige Münsteraner haben zum Auftakt einen Termin. Und auch die übrig geblieben Impfdosen verfallen nicht.