Viele Straßen unpassierbar, Uniklinik im Notbetrieb

Patrick Hasenkamp, seit 26 Jahren Leiter der Abfallwirtschaftsbetriebe und damit auch verantwortlich für den Winterdienst, hat es in seiner Dienstzeit noch nie mit solchen Schneemassen wie am Sonntag in Münster zu tun gehabt. Seit der Nacht auf Sonntag sind die rund 300 Einsatzkräfte von AWM, Tiefbau- und Grünflächenamt sowie Lohnunternehmen mit Räumfahrzeugen im Stadtgebiet unterwegs.

Viele Straßen, vor allem Nebenstraßen, waren dennoch unpassierbar, und „einige Räumfahrzeuge blieben selbst im Schnee stecken“, berichtet Hasenkamp am Sonntagnachmittag. Die Stadtwerke stellten den Busverkehr ein. Am Montag sollen die Fahrzeuge aber wieder ab 5 Uhr rollen. Allerdings sei mit deutlichen Einschränkungen zu rechnen, weil Straßen und Haltestellen weiterhin nicht passierbar sein könnten.

Die Situation wird sich vorerst kaum bessern, denn es kommt immer mehr Schnee hinzu. Rund 50 Zentimeter waren es bis Sonntagmittag im Norden der Stadt, in anderen Stadtteilen bis zu 40, hieß es am Sonntag im von der Stadt zusammengerufenen Krisenstab. Für Münster untypisch: die enormen Verwehungen, die dafür sorgen, dass sich stellenweise der Schnee mehr als einen Meter hoch türmt. „Das bringt auch Privatleute an ihre Grenzen“, sagt Hasenkamp. Die Pflicht, die Gehwege vor den Privathäusern freizuräumen, sei für viele nicht einzuhalten, zumal der weggeräumte Schnee nicht auf die Straße, sondern etwa in die – zu kleinen – Vorgärten gehäuft werden sollte.

Münsters Innenstadt versinkt im Schnee 1/48 Wintereinbruch in Münster Foto: Martin Kalitschke

Wohin mit den Massen? Diese Frage lösen die AWM nun – wie zuletzt vor über zehn Jahren –, indem sie die gesammelten Schneeberge auf dem Gelände hinter dem Jovel am Albersloher Weg lagern werden. Auch Kreuzungsbereiche von Hauptverkehrsstraßen, wie etwa der Hammer Straße, blieben am Sonntag zeitweise unpassierbar und wurden gesperrt.

Die Feuerwehr war bereits am frühen Morgen vielfach damit beschäftigt, Autos, die im Schnee steckengeblieben waren, zu befreien, vor allem auf der B 54 im Bereich Nienberge. „Das waren oftmals Krankenhausmitarbeiter, die nach der Schicht nach Hause wollten“, so Jörg Rosenkranz von der Feuerwehr Münster.

Schneechaos: Wintereinbruch in Münster 1/13 Foto: Diverse

Kollegen, die sie ablösen sollten, konnten vielfach nicht zum Dienst erscheinen, heißt es am Franziskus- und am Clemenshospital sowie in der Raphaelsklinik und am UKM. „Ganz viele Mitarbeiter, die in Münster wohnen, haben sich aber spontan gemeldet, um einzuspringen“, so unisono die Sprecher der Krankenhäuser. In den Notaufnahmen sei es relativ ruhig geblieben. Das Uniklinikum hat auf Notfallbetrieb umgeschaltet. Alle für Montag geplanten Eingriffe und ambulanten Untersuchungen werden verschoben, berichtete eine Sprecherin.

Auch heute soll, wer irgendwie kann, zu Hause bleiben, appellierte am Sonntag Oberbürgermeister Markus Lewe. Auch, damit die Straßen nicht für Rettungs- und Räumfahrzeuge blockiert werden. Die Betreuung in den Kitas und die Notbetreuung in den Schulen soll dennoch auch am Montag aufrechterhalten bleiben, sagt Wolfgang Heuer, Leiter des Krisenstabs. Die Müllabfuhr werde in den nächsten Tagen nur beeinträchtigt funktionieren, so die AWM.