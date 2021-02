Von A wie Anreise bis Z wie Zweitimpfung

P wie Priorisierung:

KVWL und Stadt Münster halten sich bei der Verimpfung streng an Vorgaben und Impfverordnung. Die Impfstrategie des Landes NRW sieht vor, dass vorerst höchste Priorität alle Menschen über 80 Lebensjahre sowie das Personal von Alten- oder Pflegeheimen genießen. Wenn nach den geplanten Impfungen noch Impfstoff übrig ist, kann dieser verantwortungsbewusst in der höchstpriorisierten Gruppe und nach Corona-Impfverordnung weitergeimpft werden (so zum Beispiel an Personal im Rettungsdienst, Mitarbeitende des Impfzentrums oder auch der mobilen Altenpflege). Das Gesundheitsministerium genehmigt diese Vorgehensweise, damit Impfstoffe optimal genutzt und nicht verworfen werden müssen. Hinzu kommt die besondere Problemstellung für die Impfzentren, dass der BioNTech-Impfstoff nach seiner Rekonstitution nicht mehr transportiert und nach einer kurzen Zeit bereits gar nicht mehr verimpft werden darf. Die Impfärzte vor Ort entscheiden und fordern entsprechend impfberechtigte Personen kurzfristig an. Diese Regeln gelten gleichermaßen für Alten- und Pflegeheime, für Impfzentren – aber auch für die Krankenhäuser, die jedoch die Durchführung komplett in Eigenregie verantworten.