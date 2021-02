Kitas und Schulen dürfen Notbetreuung wieder öffnen

Nach der stadtweit vorgegebenen Schließung am Dienstag stellt die Stadt Münster die Öffnung der Notbetreuungen an Schulen und Kitas ab Mittwoch (9. Februar) wieder in die Verantwortung der Einrichtungen. Das hat der Unwetter-Krisenstab Unwetter unter Leitung von Wolfgang Heuer in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen.

„Heute ließ die witterungsbedingte Gefahrenlage auch eine teilweise Öffnung von Schulen und Kindertagesstätten noch nicht zu, weshalb wir gestern die stadtweite Schließung für den heutigen Tag vorgeben mussten“, so Heuer in einer städtischen Pressemitteilung. Inzwischen habe sich die Situation insoweit entschärft, als dass viele Einrichtungen wieder erreichbar seien. Stadtdirektor Thomas Paal: „Daher können die Kitas und Schulen in Münster nun in bedarfsweiser Abstimmung mit Ihren Trägern wieder selbst entscheiden, ob und in welchem Umfang die Öffnung der jeweiligen Einrichtungen ab morgen wieder möglich ist.“

Kein Wochenmarkt am Mittwoch

Entscheidungsrelevant dürfte nach Einschätzung von Thomas Paal auch sein, ob die für die Betreuung der Kinder und den sonstigen Betrieb erforderlichen Menschen die Einrichtungen trotz der weiterhin schwierigen Wetter- und Verkehrsbedingungen erreichen können.

Außerdem hat der Krisenstab folgende Entscheidungen bekanntgegeben:

Die Wochenmärkte im Stadtgebiet wurden für den morgigen Mittwoch ausnahmslos abgesagt. Ob am kommenden Samstag Märkte stattfinden werden, wird der Krisenstab am Mittwoch festlegen.

Die Sitzung des Hauptausschusses, die am Mittwoch aus Pandemie-Gründen die Ratssitzung ersetzt, findet wie geplant ab 16 Uhr im Rathaus statt.

Die Sporthallen und Hallenbäder im Stadtgebiet bleiben vorsichtshalber gesperrt, da aufgrund der Gebäudekonstruktionen nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich auf deren Dächern Schneewehen und Schneeanhäufungen angesammelt haben, die zu statischen Risiken führen können, teilt die Stadt mit. Das Amt für Immobilienmanagement überprüfe in diesen Tagen sukzessive alle gesperrten Sportstätten und entscheide im Einzelfall, wann welche Anlage wieder geöffnet werden kann.

"Die Lage in Münster ist unter Kontrolle"

Wolfgang Heuer bedankt sich bei den Münsteranerinnen und Münsteranern für das Verständnis. „Dank der Umsicht der Bürgerinnen und Bürger sowie der guten Arbeit der Mitarbeitenden im Winterdienst, die nach einem präzisen Fahrplan die Rettungs- und Verkehrswege von den Schneemassen befreien, ist die Lage in Münster unter Kontrolle. Jetzt hoffen wir natürlich auf den Öffentlichen Nahverkehr, damit alle wieder gefahrlos an ihre Ziele kommen. Störungen etwa bei der Energieversorgung oder in anderen sicherheitsrelevanten Bereichen sind der Stadt bisher glücklicherweise erspart geblieben.“