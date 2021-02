Münster -

Von Johannes Loy

Die Diskussion um einen Musik-Campus für die Stadt Münster war zuletzt aufgrund der Corona-Krisenlage etwas in den Hintergrund geraten. Die neue Koalition im Rathaus steht dem Großvorhaben, das die Ankernutzer Musikhochschule, Westfälische Schule für Musik und Sinfonieorchester der Stadt Münster in enger Kooperation mit der Freien Szene realisieren wollen, positiv gegenüber. Nun wird es Zeit für eine konkrete Agenda. Die Universität hofft in diesem Jahr auf einen gemeinsamen Baubeschluss mit der Stadt Münster.