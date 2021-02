Endlich Schnee! Wie sehr haben Elisabeth und Gerald Dick ihn herbeigesehnt. Noch in der Nacht zu Sonntag, als die ersten Flocken fielen, hatte Gerald Dick die Skier vom Dachboden geholt und eine erste Runde um den Block gedreht. Woher der Enthusiasmus? Der Schnee erinnert die beiden an die Heimat, in der sie groß geworden sind. Geboren sind beide in Kasachstan. Allzu viele Winter haben sie in den 29 Jahren nicht erlebt, in denen sie mittlerweile in Münster wohnen. „Jede Stunde wird genutzt“, erklärt Gerald Dick. Und das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Mittlerweile sind beide nicht mehr berufstätig. Man sieht sie unterwegs am Oedingteich und im Sandfortsbusch, dem benachbarten Wäldchen. Die Freude ist ihnen anzusehen – und sie ist sogar hochgradig ansteckend.