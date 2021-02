Mittwochmittag in der Innenstadt. Auf den meisten Hauptverkehrsstraßen ist der Schnee verschwunden – oder hat sich in eine dünne, graue Matschschicht verwandelt. Etliche Radwege sind allerdings noch nicht geräumt – so an der Neubrückenstraße oder am Bült. Viele Bürgersteige sind nur mühsam auf schmalen, rutschigen Pfaden passierbar. Und auch etliche Nebenstraßen sind nach wie vor mit Schnee bedeckt. Fragt man Menschen, die in der Innenstadt unterwegs sind, so sind die Meinungen geteilt. Ein Paketbote kritisiert, dass nach wie vor abseits der Hauptverkehrsstraßen praktisch „nichts geht“.