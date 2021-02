In ganz NRW sollen Grundschulkinder und die Abschlussklassen ab dem 22. Februar wieder in die Schulen kommen – abwechselnd in geteilten Gruppen. Aber Münster will mehr: Der Krisenstab sei angesichts der niedrigen Inzidenzzahlen zu der Einschätzung gelangt, dass in Münster in größerem Umfang wieder Präsenzunterricht starten könnte, und mit der entsprechenden Bitte um Sonderregelungen an das Land herangetreten, erläuterte am Donnerstag Dezernent und Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer und betont: „Die Inzidenz bei uns ist gut, aber vielen Kindern geht es nicht gut.“ Genaues Ziel der Verhandlungen mit dem Land?