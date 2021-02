Lernen mit Blick auf den Hiltruper See: Das Best Western Premier Seehotel Krautkrämer stellt Schulklassen seine Tagungsräume zum Selbstkostenpreis zur Verfügung.

„Wir möchten Schulen und Schülern mit diesem Angebot unterstützen und zur Entlastung der angespannten Situationen in den Schulen beitragen. Schülern und Lehrern kann in unserem Hotel ein sicheres Lernumfeld geboten werden“, sagt Peter Gebhardt, Geschäftsführer des Seehotels. Mit einer Fläche von insgesamt 90 und 250 Quadratmetern, einer großzügigen, coronagerechten Bestuhlung böten die Räume ausreichend Platz, so dass Abstandsregeln während des Unterrichts eingehalten werden könnten. Zudem würden Schulklassen eine moderne technische Ausstattung vorfinden sowie stabiles W-LAN für störungsfreies, digitales Arbeiten. Interessierte Schulen können sich direkt ans Hotel wenden und die Tagungsräume per E-Mail an info@seehotel.nrw oder unter 0 25 01 / 80 50 für den Unterricht buchen.