Müllabfuhr soll Montag wieder anlaufen

Die Müllabfuhr wird nach jetzigem Stand ab kommenden Montag (15. Januar) wieder durchgeführt. Dies berichten die Abfallwirtschaftsbetriebe (AWM). Außerdem sollen die in der vergangenen Woche ausgefallenen Tonnentouren direkt mit nachgefahren werden.

Beispiel: In den Montagsrevieren stand diese Woche die Abfuhr der Restabfalltonne an. In der kommenden Woche wird also im Montagsrevier nicht nur die Papiertonne abgefahren, sondern zusätzlich einmalig auch die Restabfalltonne, heißt es in einer Pressemitteilung der AWM. Wenn es aufgrund des ausgefallenen Abfuhrtages zwingend nötig ist, können ausnahmsweise auch zusätzlich Abfallsäcke an die Tonne gestellt werden.

In absoluten Ausnahmefällen können betroffene Bürger Restabfall und Bioabfall bis zur nächsten Leerung auch am Recyclinghof Coerde oder an der Eulerstraße abgeben.

Tonnen möglichst an einen Sammelpunkt bringen

„Wir bitten eindringlich darum, diese Angebote nur in Ausnahmefällen in Anspruch zu nehmen. Für unsere Teams ist es sonst unmöglich, die Touren entsprechend der Planung zu schaffen“, appelliert AWM-Sprecherin Manuela Feldkamp an die Bürgerinnen und Bürger.

Eine große Unterstützung sei es, wenn möglichst alle Tonnen der Straße im Vorfeld der Abfuhr an einen zentralen Sammelpunkt geschoben werden. „Zumindest sollten die Tonnen abholbereit an der Straße stehen und nicht von den Teams über Schnee- und Eisflächen gezogen werden müssen.

Gefrorene Abfälle sollten unbedingt kurz vor der Abfuhr mit einem Stock oder ähnlichem Gerät aufgelockert werden, so dass eine vollständige Entleerung möglich ist.

In der kommenden Woche ausgesetzt werden hingegen die Bioabfalltour in den Außenbereichen und die Abfuhr der Wertstofftonne im Innenstadtbereich. Die Wertstofftonnentour wird in der achten Kalenderwoche nachgeholt.

Die Sperrgut- und Grüngutabfuhr fällt in der kommenden Woche ebenfalls ersatzlos aus, genauso die Abholung von Elektrogeräten, so die AWM.

Recyclinghof Coerde bereits wieder geöffnet

Der Recyclinghof in Coerde ist seit Donnerstag wieder zu den regulären Zeiten (9 bis 19 Uhr) geöffnet. An der Eulerstraße ging der Betrieb ab 12 Uhr wieder los. Alle Stadtteil-Recyclinghöfe bleiben zunächst geschlossen.

Damit die Abfallabfuhr ab Montag (15. Februar) wieder aufgenommen werden kann, liegt die erste Priorität bei der Schneeräumung auf Nebenstraßen in den Montagsrevieren , berichten die AWM weiter. Dazu gehören Bereiche in Coerde und Kinderhaus, Mauritz, Uppenberg, Rumphorst und Teile des Kreuzviertels. Weiter gehe es dann entsprechend dieser Priorität mit den Dienstagsrevieren.

Aktuelle Informationen gibt es auch unter www.awm.muenster.de und auf den Social Media-Kanälen der AWM.