Im Rahmen der derzeit laufenden Dauerschallmessung an der Windenergieanlage Loevelingloh wird neben dem Tagbetrieb auch in den Nächten von Samstag auf Sonntag und von Sonntag auf Montag vorübergehend der Nachtbetrieb der Windenergieanlage erfolgen. Hierzu hat die Bezirksregierung am Freitag den Betrieb der Anlage in den zwei Nächten jeweils von 22 Uhr bis 6 Uhr zugelassen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Hintergrund der Messung auch in der Nacht ist die Überprüfung, ob die im letzten Jahr festgestellte Tonhaltigkeit der Windenergieanlage, die im Juli 2020 zur Betriebsuntersagung des Nachtbetriebs durch die Bezirksregierung führte, mit den durchgeführten Maßnahmen an der Anlage dauerhaft behoben werden konnten. Über die endgültige Wieder-Zulassung des Nachtbetriebs wird erst nach Durchführung dieser und weiterer Messungen und Auswertung der Messergebnisse entschieden. Über das Ergebnis und die Wiederzulassung des Nachtbetriebes wird die Bezirksregierung rechtzeitig informieren.