Bahn und Bus wieder unterwegs – mit Hindernissen

Spektakuläre Schnee-Räumung am Hauptportal des Hauptbahnhofs in Münster: Um zu verhindern, dass Schneeabgänge vom imposanten Dach auf den Vorplatz Menschen verletzten, wird am Freitag in luftiger Höhe geräumt. Dazu ist der Vorplatz vorübergehend abgesperrt.

Unterdessen läuft der Zugverkehr in der Region noch längst nicht planmäßig. Mit zahlreichen Absagen im Regionalverkehr müssen Bahnkunden aktuell leben. Auf dem Abfahrtsmonitor des Hauptbahnhofs Münster stehen am Freitag noch etliche Ausfälle und Verspätungen. Generell habe sich der Zugverkehr aber normalisiert, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Freitagmorgen. In Einzelfällen könne es jedoch noch zu witterungsbedingten Verspätungen und Ausfällen kommen.

Die meisten Busse wieder unterwegs

Die Stadtwerke vermeldeten am Freitagnachmittag, dass der Busverkehr in Münster wieder auf fast normalem Niveau angekommen sei. Seit Donnerstag seien alle Stadtteile wieder ans Busnetz angebunden , die Linien 9 und 16 seien seit Freitagnachmittag wieder unterwegs. Ab Betriebsbeginn am Samstag soll die Linie 14 zurückkehren, am Montag auch die Linie 17.

Zudem sollen ab Samstagfrüh auch die Nachtbusse N80 bis N85 wieder fahren. Rund 95 Prozent der normalerweise eingesetzten Busse seien damit dann wieder auf der Straße, berichten die Stadtwerke. Lediglich die Verstärkerlinien 12 und 13 würden voraussichtlich erst ab nächster Woche eingesetzt.

Haltestellen werden ausgelassen

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass viele Busse derzeit noch Haltestellen, die nicht erreichbar sind, auslassen. Aktuelle Informationen erhalten Fahrgäste online auf www.stadtwerke-muenster.de/winter .