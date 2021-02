An einer Ampel an der Dyckburgstraße sind am Mittwoch zwei Autofahrer zunächst verbal und dann körperlich aneinandergeraten. Als dieser Autofahrer schließlich ausstieg und den anderen Mann an der Weiterfahrt hindern wollte, soll dieser ihn angefahren und leicht verletzt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Renée Trippler