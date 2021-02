Der Tod, sagt Dr. Leo Wittenbecher, fragt nicht nach der Uhrzeit. Für den katholischen Klinikpfarrer am Uniklinikum Münster (UKM) sind daher nur die wenigsten Tage planbar. Wenn ein Anruf kommt, dann geht er dorthin, wo er gebraucht wird – gerade jetzt, in Zeiten der Pandemie. Mal seien es Patienten, die nach einem Geistlichen rufen, mal Angehörige – und oft auch Mitarbeiter des UKM. Sie alle wollen mit ihm über das sprechen, was sie gerade durchmachen, erleben oder hinter sich haben. Insgesamt acht Personen arbeiten in der Klinikseelsorge am UKM, katholische Pfarrer, Diakone, Pastoralreferentinnen und evangelische Pfarrer.