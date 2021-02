Michael Radau zählt in der Corona-Pandemie zu den Gewinnern: Von einem Umsatzwachstum um 23 Prozent auf rund 80 Millionen Euro berichtete der Hauptgesellschafter und Vorstandsvorsitzende der SuperBioMarkt AG (Münster) am Montag unserer Zeitung. Damit wuchs der Umsatz des Unternehmens mit 24 Filialen (Ende 2020, inzwischen 32) stärker als die Branche insgesamt. „Es gab 2020 eine enorme Dynamik im Markt“, betonte Radau.

Für den gesamten Fachhandel für Biolebensmittel und Naturwaren schätzt der Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) das Umsatzplus im Jahr 2020 auf 16,4 Prozent. Die Erlöse lagen bei 4,37 Milliarden Euro. Die Zahlen für den Einzelhandel rechnet der Verband aus dem Umsatz des Großhandels hoch. Dort erreichte er 2,34 Milliarden Euro und lag somit um 21,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahres.

Mehr regionale Produkte gekauft

Radau beobachtete gleich zwei Corona-Effekte: Weil die Menschen bei zeitweise geschlossener Gastronomie und Kantinen im vergangenen Jahr häufiger selbst am Herd standen, wurden mehr Bio-Lebensmittel, unter diesen aber auch mehr regionale Produkte gekauft. „Das führte dazu, dass der Bio-Absatz im Fachhandel stärker wuchs als in Supermärkten und bei Discountern“, so Radau. Auch habe der Fachhandel „schneller und konsequenter“ Hygienekonzepte umgesetzt, beschreibt der Unternehmer die Reaktion seiner Branche auf die Pandemie.

BNN-Geschäftsführerin Kathrin Jäckel fügte eine Beobachtung hinzu: Die Zahl der Kaufvorgänge sei 2020 um zehn Prozent zurückgegangen. „Gleichzeitig wuchs die durchschnittliche Einkaufssumme pro Bon um circa 25 Prozent.“