Einsatzkräfte waren am Aasee machtlos

Was ist am besten zu tun, wenn etwas verboten ist, aber Tausende sich darüber hinwegsetzten? Nichts außer freundlichen Ermahnungen.

Ordnungsamt und Polizei waren zwar am Wochenende am Aasee im Einsatz – das Betretungsverbot des Eises konnten die Einsatzkräfte angesichts des Massenandrangs aber nicht durchsetzen, fasst Hendrik Weihermann vom städtischen Ordnungsamt zusammen.

Tausende auf dem Aasee-Eis

Er schätzt, dass sich an den einzelnen Tagen jeweils etwa 3000 bis 5000 Menschen auf dem Eis tummelten. „Die Flächen rund um den Aasee sind so groß, dass das Betretungsverbot faktisch nicht realisierbar ist“, so Weihermann. Das Ordnungsamt sei am Samstag mit sechs, am Sonntag mit zehn Kräften vor Ort gewesen.

Münsteraner auf und am gefrorenen Aasee 1/12 Obwohl die Stadt Münster vor dem Betreten der Eisfläche auf dem Aasee warnt, waren dort am Wochenende Tausende Menschen unterwegs. Foto: Thorsten Neuhaus

Am und rund um den Aasee waren am Wochenende zahlreiche Menschen unterwegs. Foto: hpe

Am und rund um den Aasee waren am Wochenende zahlreiche Menschen unterwegs. Foto: hpe

Viele Spaziergänger suchten am Wochenende den Aasee auf. Foto: hpe

Das sonnige Winterwetter lockte die Münsteranerinnen und Münsteraner nach draußen. Foto: hpe

Einige bevorzugten die Bänke am Aasee, andere wagten sich auch auf das Eis. Foto: hpe

Tagelange Minustemperaturen haben den Aasee frieren lassen. Foto: hpe

Am Aasee waren am Wochenende viele Menschen unterwegs. Foto: hpe

Entlang des Aasees waren große Besucherströme unterwegs. Foto: hpe

Die Stadt hat den Aasee nicht zum Betreten freigegeben. Das hat die Menschen jedoch nicht davon abgehalten, das Eis zu betreten. Foto: hpe

Viele Menschen waren mit Schlittschuhen auf dem Aasee unterwegs. Foto: hpe

Bei Sonnenschein waren zahlreiche Menschen auf dem Aasee unterwegs. Foto: Stefan Werding

Absprache zwischen Ordnungsamt und Polizei Münster

Ordnungsamt und Polizei hätten sich abgesprochen, Präsenz zu zeigen, auf die Gefahren hinzuweisen und ein Auge darauf zu haben, ob jemand in Gefahr gerate. „Das ist zum Glück nicht geschehen“, bilanziert Weihermann. Niemand sei im Eis eingebrochen. Obgleich das Menschengetümmel auf dem Aasee erheblich war, seien sich die meisten Menschen dort mit Blick auf die Corona-Infektionsgefahr in der Regel nicht zu nahe gekommen.

Was auch weiterhin nicht zu befürchten ist – denn das Tauwetter hat dem Wintertraum auf den Gewässern schon ein Ende gesetzt.