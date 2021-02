Das derzeitige Tauwetter birgt Gefahren : Die Polizei in Münster warnt derzeit vor Dachlawinen. Der herabstürzende Schnee könne für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer sowie für Fußgängerinnen und Fußgänger gefährlich werden. Große Schäden können die Dachlawinen zudem auf Autos anrichten. Unter anderem im Kreuzviertel wurden Fahrzeuge durch den herabstürzenden Schnee beschädigt.

Die Stadt Münster hat am Dienstagvormittag zudem die Heinrich-Brüning-Straße gesperrt. Große "Schneebretter" auf dem Dach des Kaufhauses Karstadt drohen laut einer Pressemitteilung auf die Straße zu stürzen.

Im Kreuzviertel haben einige Anwohner Gehwege mit Mülltonnen abgesperrt. Schilder warnen vor den Dachlawinen. Foto: Pjer Biederstädt

Der Eingang in das Stadthaus 1 an der Heinrich-Brüning-Straße sei ebenfalls gesperrt. "Die Stadtverwaltung ist über den Eingang am Platz des Westfälischen Friedens (Rathausinnenhof) zu erreichen", heißt es in der Mitteilung. Anlieferungen für die Stadtverwaltung seien über den Eingang am Syndikatplatz (Anfahrt über die Salzstraße) möglich.