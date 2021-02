Erstmals seit Oktober wieder weniger als 100 Infizierte in Münster

In Münster hat es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Eine 84-jährige Frau und ein 82-jähriger Mann sind nach Angaben der Stadt gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der seit Ende März 2020 an oder mit Covid gestorbenen Münsteranerinnen und Münsteraner auf 99. Die Todesfälle wurden bei der Stadt auf Montag (15. Februar) datiert.

Die Stadt hat am Dienstag zum ersten Mal seit Freitag wieder Corona-Zahlen gemeldet. Am Montag waren keine Zahlen gemeldet worden, da die Stadtverwaltung wegen Rosenmontag geschlossen war. An das Land NRW wurden täglich Zahlen übermittelt, sodass dort die Sieben-Tage-Inzidenz berechnet werden konnte.

33 Neuinfektionen und 55 Gesundmeldungen

Von Samstag bis einschließlich heute wurden insgesamt 33 Neuinfektionen und 55 Gesundmeldungen gemeldet. Die Zahlen verteilen sich auf die vergangenen Tage wie folgt:

Samstag (13. Februar): acht Neuinfektionen und 15 Gesundmeldungen,

Sonntag (14. Februar): 16 Neuinfektionen und elf Gesundmeldungen,

Montag (15. Februar): sechs Neuinfektionen und 23 Gesundmeldungen,

Dienstag (16. Februar): drei Neuinfektionen und sechs Gesundmeldungen.

Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Fälle liegt nun bei 5286, davon sind insgesamt 5088 Menschen wieder genesen. Aktuell sind damit nach Angaben der Stadt 99 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Erstmals seit dem 4. Oktober 2020 liegt die Zahl der aktuell Infizierten damit wieder unter 100. Der Höchststand lag am 26. Dezember bei 699 Infizierten.

Inzidenz liegt bei 17,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Münster in den vergangenen Tagen wieder leicht angstiegen. Nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit liegt sie derzeit bei 17,1 (+1,3 im Vergleich zum Vortag). Der Wert liegt nun in der fünften Woche bereits unter der Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen. Münster hat zudem weiter die niedrigste Inzidenz in NRW.

In den münsterischen Krankenhäusern werden derzeit 38 Covid-19-Patienten behandelt, sieben davon intensivmedizinisch. Sechs Patienten müssen beatmet werden. Es befinden sich zurzeit 145 Personen als Kontaktpersonen der Kategorie 1 in Quarantäne.