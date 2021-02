Den von CDU und Grünen 2018 aufgelegten Mobilitätsfonds gibt es bislang (fast) nur auf dem Papier. Das geht aus internen Unterlagen hervor, die unserer Zeitung vorliegen. Mit großer medialer Begleitmusik wurden seinerzeit 50 Millionen Euro in den Haushalt der Stadt Münster eingestellt, um neue Projekte umzusetzen. Von diesen 50 Millionen wurden bis Ende 2020, also in einem Zeitraum von drei Jahren, nur 6,5 Millionen Euro auch tatsächlich ausgegeben, 2,7 Millionen Euro für Velorouten, 1,3 Millionen für die Kanalpromenade und 2,5 Millionen Euro für den Radwegebau, natürlich jeweils ergänzt um Bundes- und Landesmittel.