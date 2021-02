Beweismaterial ohne Ende: Mit Chats und Videos, die den schweren sexuellen Missbrauch von Kindern durch den Münsteraner Adrian V. und vier weitere Männer belegen sollen, hat sich die 1. Strafkammer des Landgerichts Münster am Dienstag beschäftigt. Fünf Polizeibeamtinnen und -beamte, die sich mit der Auswertung befasst hatten, wurden nach Gerichtsangaben dazu als Zeugen befragt. Wegen der intimen Details geschah dies unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

In den Prozess wurden am 22. Verhandlungstag auch Teile des sogenannten Lego-Chats eingeführt, in dem sich der Kinderschänder-Kreis um Adrian V. unter anderem ausgetauscht hat. Ein Mitglied dieses Netzwerks war am vergangenen Freitag zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren und neun Monaten verurteilt worden.