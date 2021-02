Der Anteil der Virusvarianten, die als Variants of Concern (VOCs, besorgniserregende Virusvarianten) bezeichnet werden, insbesondere die Varianten „B.1.1.7“ und „B.1.351“, ist dem aktuellen Bericht des Robert Koch Institutes zufolge in den letzten Wochen weiter deutlich gestiegen. Laut einer Studie der Uniklinik Münster verbreiten sich die als ansteckender geltenden Corona-Mutanten vor allem in den Ballungsräumen in Nordrhein-Westfalen.

Angesichts der Debatte um die Wirksamkeit von Impfstoffen und die Coronamaßnahmen gibt es viele Fragen zu „B.1.1.7“ und Co. Vor allem, da eine der neuen Virusvarianten mehrfach mutiert zu sein scheint – was die Immunität durch Antikörper beeinflussen könnte.

Die schlechte Nachricht: Alle neuartigen Virusmutationen sind ansteckender, als das „alte“ Coronavirus. Die gute Nachricht: Die verfügbaren Impfstoffe wirken (Stand jetzt) trotzdem und können größtenteils auch schnell und unkompliziert an die mutierten Varianten angepasst werden.

Mögliche Zusatzmutation bei britischer Variante

„Alle neuen Varianten, die wir gerade sehen, haben sich durchgesetzt. Bei allen gibt es Mutationen am Oberflächenmolekül der Viren, dem sogenannten Spike-Protein“, erläutert Prof. Dr. Stephan Ludwig, Direktor des Instituts für Virologie des Universitätsklinikums Münster (UKM). „Das bedeutet, dass sich die mutierten Varianten fester an Zellen binden können, deshalb werden weniger Viren für eine Infektion benötigt.“ Und das beschleunige die Übertragung beziehungsweise die Ausbreitung der jeweiligen Viruslinien.

Sorgen bereitet Forschern gerade besonders die in England aufgetretene Variante. „Diese Variante hat scheinbar noch eine zusätzliche Mutation in einem anderen Bereich, der die Wirkung der Immunantwort beeinflusst“, sagt Ludwig. Es könnte sich Forschern zufolge um eine Escape-Mutation handeln (von „fliehen“), die so heißt, weil sie den Antikörpern entkommen könnte, die durch eine Infektion oder einen Impfstoff im Körper gebildet werden.

Doch der Körper hat neben den Antikörpern, der sogegannten humoralen Abwehr (durch Impfstoffe), noch eine weitere, zellbasierte Möglichkeit, sich zu verteidigen, wie Prof. Ludwig erklärt: "Es gibt noch die Immunantwort, die durch T-Zellen generiert wird. Das sind Zellen, die Viruszellen kaputt machen." Bislang gebe es nur wenige Daten darüber, inwieweit Impfstoffe auch diese Immunantwort fördern können. Das wäre gut, weil die zellbasierte Immunantwort länger anhält, als die durch Antikörper.

So werden die Impfstoffe umgebaut

Da die jetzt verfügbaren Impfstoffe unterschiedlich wirken, müssten sie auch unterschiedlich verändert werden, wie Prof. Dr. Ludwig erklärt. „Bei einem mRNA-Impfstoff wird eine Boten-DNA synthetisch hergestellt, und ob ich da die ursprüngliche oder eine mutierte DNA kopiere, ist eigentlich egal. Während ich bei einem Vektorimpfstoff ein ungefährliches Virus zusammenbauen muss.“ Und das dauere eben ein bisschen länger.

Bei der Zulassung neuer oder vielmehr abgewandelter Präparate hätten die Behörden ein aus Produzentensicht unkompliziertes Verfahren in Aussicht gestellt, sagt Ludwig: "Es sieht so aus, dass dann nicht wieder der komplette Produktionsweg zugelassen werden muss, sondern man sich auf die Qualitätskontrolle der neuen Impfstoffe fokussiert."

Viele Viren im Umlauf, viele Mutationen

„Dass Viren mutieren ist ganz normal, Coronaviren verändern sich dabei nicht so schnell, wie etwa Grippeviren, aber sie verändern sich eben auch“, sagt Ludwig. Dass mittlerweile auch in Deutschland derart viele Mutationen verbreitet seien, liege daran, dass eine große Menge Viren zirkuliert ist. Denn je mehr Menschen sich anstecken, je öfter das Viruserbgut also kopiert wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dabei Mutationen auftreten - die praktisch nichts weiter sind als Kopierfehler.

„Deshalb ist auch ‚nichts tun‘ und das Virus quasi laufen zu lassen, völliger Schwachsinn“, sagt der Virologe. Es sei nach wie vor wichtig, die Zahlen zu senken. Zumal bei einer erhöhten Infektiosität (bei der britischen Variante gehen Forscher von einer Erhöhung von 35 Prozent aus) auch eine Herdenimmunität erst deutlich später erreicht werden könnte.

Prof. Dr. Ludwig ist dennoch optimistisch. Man müsse die nächsten Wochen überbrücken. Denn dann werde man beim Impfen aufholen: „Wir können davon ausgehen, das wir Ende März viel mehr Impfstoff haben werden, als in den Impfzentren verimpft werden kann, sodass diese unter Volllast laufen können.“ Biontech/Pfizer verfüge über neue Produktionskapazitäten und mit dem Präparat des Pharmakonzerns Johnson & Johnson stehe noch ein zusätzlicher Impfstoff in den Startlöchern.