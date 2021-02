In die Diskussion über das Neubaugebiet am Maikottenweg und die künftige Erschließung der „Insel“ zwischen Dortmund-Ems-Kanal und Umgehungsstraße hat sich jetzt auch Dr. Peter Wagner eingeschaltet, Vorsitzender der SPD in der Bezirksvertretung Münster-Ost. Er begrüßt die Gründung der Bürgerinitiative Maikottenweg.