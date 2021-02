Stadt meldet 100. Corona-Todesfall in Münster

In Münster wurde am Donnerstag der 100. Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Ein 80-jähriger Mann ist nach Angaben eines Stadt-Sprechers in einem Krankenhaus gestorben. 100 Münsteranerinnen und Münsteraner sind seit Beginn der Pandemie somit an oder mit Corona gestorben.

Das Gesundheitsamt registrierte am Donnerstag zudem zehn Neuinfektionen mit dem Virus. Ihnen stehen zwei Gesundmeldungen gegenüber. Die Zahl der Menschen, die aktuell infiziert sind, ist damit wieder leicht angestiegen und liegt nun bei 104. Am Dienstag war die Zahl der Corona-Infizierten erstmals seit Anfang Oktober wieder unter den Wert von 100 gesunken. Insgesamt wurden in Münster seit Beginn der Pandemie 5306 Covid-19-Fälle registriert. 5102 Menschen sind mittlerweile wieder genesen.

Weiterhin niedrigste Inzidenz in NRW

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Münster ist erneut leicht angestiegen, ist mit 17,8 (+0,3) aber weiter die niedrigste in ganz Nordrhein-Westfalen. Der Wert gibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an.

In den münsterischen Krankenhäusern werden derzeit 36 Covid-19-Patienten behandelt, acht davon auf Intensivstationen. Sechs Patienten müssen nach Angaben der Stadt beatmet werden.