Zahlreiche Flüsse rund um Münster sind am Donnerstag über die Ufer getreten, nachdem die Schneemassen der vergangenen Woche innerhalb kurzer Zeit geschmolzen sind. Hochwasser gab es unter anderem an der Werse unweit der Pleistermühle, wo nicht nur Anlieger nasse Füße bekamen, sondern auch Ackerflächen unter Wasser standen.

2,20 Meter zeigte am Donnerstag der Werse-Pegel in Albersloh an, normalerweise führt die Werse hier nur 50 Zentimeter Wasser. Die Roxeler Aa erreichte am Donnerstag einen Höchststand von 2,10 Metern – normal ist hier ein Wasserstand von 25 Zentimetern. Der Wasserstand der Angel stieg derweil in Wolbeck bis auf 2,70 Meter – 1,80 Meter mehr als üblich. Bereits am Donnerstagnachmittag sanken die Pegel aber schon wieder leicht.