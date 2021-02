Das Arbeitsmarkt und Integrationsprogramm 2021 des Jobcenters enthält nicht wenige positiv stimmende Daten. Etwa, dass mit knapp 176 000 Münsteranern deutlich mehr als die Hälfte aller Einwohner der Stadt in einem sozialversicherungspflichtigen Job arbeiten. Der Nachteil: Die Auswirkungen der Corona-Krise wurden von dem umfangreichen Papier, das der nach der Kommunalwahl nun neu konstituierte Sozialausschuss zustimmend zur Kenntnis nahm, nur unzureichend berücksichtigt.

Lediglich die Daten bis zum Herbst 2020 wurden rückblickend erfasst. Jobcenter-Chef Ralf Bierstedt will den Mitgliedern dazu schriftlich eine Einschätzung geben. Im Zeichen der Pandemie reduzierte der alte und neue Ausschussvorsitzende Thomas Kollmann (SPD) die Dauer der Präsenzsitzung auf das Allernötigste.

Arbeitslosenquote von 5,3 Prozent

Die Statistiken des Jobcenters zeigen, dass die Arbeitslosenquote in Münster mit 5,3 Prozent unter dem Durchschnittswert in Deutschland (6,0 Prozent) und NRW (7,7 Prozent) liegt. Sie ist aber auch in Münster gegenüber dem Vorjahr angestiegen – und überproportional zugenommen hat die Menge der Langzeitarbeitslosen während des ersten Corona-Jahres 2020. Sie machen mit 56 Prozent mehr als die Hälfte aller arbeitslosen Münsteraner aus.