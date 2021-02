Drei Jahre hat die Initiative „Dein Brunnen für Münster“ um die Rückkehr des Brunnens von Nicole Eisenman gekämpft – nun ist das Ziel in Sicht. „Mitte September wird der Brunnen stehen“, so Soetkin Stiegemeier-Oehlen am Donnerstag gegenüber unserer Zeitung. Vor Ort an der Kreuzschanze sind bereits Bodenproben entnommen worden, um zu ermitteln, wie das Fundament gebaut werden muss.