Ein 19-jähriger Motorradfahrer wurde am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Moltkestraße schwer verletzt. Auf der Kreuzung zur Von-Kluck-Straße kam es laut einer Mitteilung der Polizei zum Zusammenstoß mit einem Auto.

Gegen 16 Uhr war ein 56-jähriger Mann aus dem Kreis Coesfeld mit seinem Auto auf der Moltkestraße in Richtung Weseler Straße unterwegs. An der Kreuzung Moltkestraße/Von-Kluck-Straße wollte er nach links in die Von-Kluck-Straße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es laut der Mitteilung zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den 19-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen ist nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von insgesamt etwa 7000 Euro entstanden. Die Moltkestraße war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen Weseler Straße und Ludgeriplatz etwa für eine halbe Stunde gesperrt.