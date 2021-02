Das geplante Stadthaus 4 am Albersloher Weg wird knapp fünf Millionen Euro teurer, sollte es nach den jüngst neu aufgelegten „Gebäudeleitlinien 2020“ gebaut werden. Das hat Oberbürgermeister Markus Lewe der Ratsfraktion der Grünen in einem Brief mitgeteilt. Das Schreiben liegt unserer Zeitung vor. Die Stadtverwaltung plant bekanntlich den Bau eines weiteren Verwaltungsgebäudes am Albersloher Weg, direkt neben dem bereits bestehenden Stadthaus 3.