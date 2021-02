Zahl der Corona-Infizierten bleibt unverändert

124 Münsteranerinnen und Münsteraner sind nach Angaben der Stadt aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Im Vergleich zum Vortag hat es damit keine Veränderung gegeben. Der Grund: Den elf Neuinfektionen stehen auch genau elf Gesundmeldungen gegenüber.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 5373 Menschen in Münster mit dem Coronavirus infiziert. 5149 davon haben die Infektion wieder überstanden. In Münster hat es bislang 100 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gegeben.

Inzidenz wieder leicht gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Münster ist am Dienstag wieder leicht gesunken. Sie liegt nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit bei 25,4 (-1,3). Die Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche an.

In den Krankenhäusern in Münster werden nach Auskunft der Stadt aktuell 24 Covid-19-Patienten behandelt. Sechs Patienten liegen auf Intensivstationen, vier müssen beatmet werden. Es befinden sich zurzeit 200 Münsteranerinnen und Münsteraner als Kontaktpersonen der Kategorie 1 in Quarantäne.