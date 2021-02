2010: Apple hat gerade das erste iPad auf den Markt gebracht, und Teenager Christian Hanster tüftelt in der Informatik-AG des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums in Hiltrup an einer Lösung für WLAN in Klassenräumen. Spätestens als die Schule mithilfe des Fördervereins die Hardware dafür anschafft, das Projekt Früchte trägt und sogar auf andere Schulen ausgeweitet wird, gedeiht bei Hanster die Idee für sein Start-up Endoo. Mit 19 Jahren gründet der Münsteraner die Firma, mit der er zur Digitalisierung der Schulen beitragen will. Bevor es richtig losgeht, legt er mit einem Studium der Wirtschaftsinformatik das Fundament.