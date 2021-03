Wo arbeitet der Sänger einer Death-Metal-Band? Na klar, bei einem Unternehmen für Baby-Pflege. Der 39-jährige Benny Hilleke, Münsteraner und Frontmann von Neaera nahm im Interview kein Blatt vor den Mund, sprach über die neue Realität, neue Projekte, neue Hobbys – und Rolf Zuckowski. Wenn du an das Konzert im Triptychon zurückdenkst, wie ist die Stimmung? Hilleke: Das ist schon skurril. Ich habe letztens noch ein Video davon gesehen und man denkt unweigerlich über die nicht eingehaltenen Abstandsregeln nach. Es ist schon krass, wie undenkbar das heute alles ist und wie weit weg sich das anfühlt, obwohl es erst ein Jahr her ist. Hättet ihr euch wiedervereint, wenn ihr schon 2019 gewusst hättet, was 2020 kommt? Hilleke: Gute Frage. Gerade bei unserer Musik geht es ja auch um das Miteinander und Durcheinander. So ohne Konzerte, ich glaube, da hätten wir dann lieber noch mal gewartet. Das Ganze ist ja, wie so viele Storys, eine, die im Nachhinein betrachtet mit „eigentlich“ anfängt. Euer Album ist eine Woche nach dem Konzert in Münster auf Platz acht der Deutschen Albumcharts eingestiegen. Hilleke: Und wir waren wirklich stolz darauf, immerhin reden wir ja hier nicht über irgendwelche Mainstream-Musik.