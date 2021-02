Das Vakzin wird hinter den Kulissen von Apothekern aufbereitet, also vorsichtig geschüttelt, verdünnt, in Spritzen aufgezogen und später in die sogenannten Impfstraßen gebracht. Am frühen Nachmittag kommen die ersten Impfberechtigten. Über 80-Jährige und Menschen, die in der Pflege tätig sind gehören dazu. Keine Wahl beim Impfstoff Vor dem Eingang stehen Pagodenzelte als Wartebereich. Beim Einlass gibt es eine strikte Trennung: Ein Eingang für alle über 65 Jahre, die den Impfstoff von Biontech/Pfizer bekommen – einer für die unter 65-Jährigen, für die das Produkt von Astrazeneca vorgesehen ist. „Die Verteilung ist so per Rechtsverordnung festgelegt“, betont Rosenkranz.