50 Meter – so weit muss man aktuell von einer Verkaufsstelle von Essen und Getränken entfernt sein, wenn man diese unmittelbar verzehren will. Das legt die Corona-Schutzverordnung fest. Doch wo genau befindet sich der Ausgangspunkt der 50-Meter-Entfernung? Direkt an der Ausgabestelle von Speisen und Getränken? Anderswo auf dem Grundstück einer Gastronomie?