Verkehrsdebatten werden meist mit hochrotem Kopf geführt, nicht selten arten sie in polemische Redeschlachten aus. Mit all dem konnte die Sitzung des Verkehrsausschusses am Donnerstagabend nicht dienen. Die Debatte war ruhig, mitunter geschäftsmäßig, zugleich aber geprägt von dem unmissverständlichen Willen zur Verkehrswende .