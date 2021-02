Ein Jahr Corona in Münster: Die Wende ist eingeleitet

Kaum jemand konnte vor zwölf Monaten erahnen, dass eine kommende weltweite Pandemie unser Leben so drastisch verändern würde. Trotz aller Vorkehrungen, die der Staat für den Katastrophenfall trifft: Corona ist eine Herausforderung, die wir in dieser Form nicht kannten und die die Verantwortlichen seither an den Rand ihrer Möglichkeiten gebracht hat.

Die Bekämpfung der Pandemie begann vergleichsweise unspektakulär: Landauf, landab wurden von den Gesundheitsämtern einfache Hygieneempfehlungen herausgegeben, mit denen sich die Menschen gegen die Virusübertragung schützen sollten. Es dauerte aber nur wenige Tage, um zu erkennen, dass das nicht reichen wird. Der Krisenstab der Stadt wurde noch vor der ersten Infektion in Münster einberufen. Damit war den Beteiligten klar: Es läuft auf eine große Anstrengung zu, für die alle Kräfte gebündelt werden müssen. Seither hat der Stab 69 Mal getagt, hier laufen die Fäden im Netzwerk der Pandemiebekämpfung zusammen.

Weitreichende Konsequenzen

Anfang März 2020 kam es dann aufgrund einiger Infektionen zu ersten Schließungen von Kitas und Schulen, der Send wurde abgesagt. Den Menschen wurde mehr und mehr deutlich, was mit „Kontaktreduzierung“ gemeint war und wie weitreichend die Konsequenzen sein könnten.

Mitte März spitzte sich die Lage zu, es entwickelte sich eine unerhörte, nie dagewesene Situation. Das Virus breitete sich in Deutschland immer schneller aus, auch Münster verzeichnete steigende Infektionen. Überall im Land wurden Ordnungsverfügungen erlassen, die auf eine drastische Kontaktreduzierung zwischen den Menschen abzielten und gleichbedeutend waren mit dem „Einfrieren“ des normalen gesellschaftlichen Lebens. Dies ist in Münster am 18. März mit einer von mir unterzeichneten Allgemeinverfügung erfolgt.

Leise und traurige Stimmung in der City

Ich erinnere mich, dass ich an diesem Tag nach einer Krisenstabssitzung in der Feuerwache am York-Ring mit dem Rad zum Stadthaus 1 in der City fuhr und eine merkwürdig leise und traurige Stimmung in den Geschäftsstraßen wahrnahm. Die Geschäfte begannen bereits, das eben erst Beschlossene umzusetzen und ihre Ladenlokale zu schließen. Ich weiß es noch wie heute, dass es ein Gefühl der Beklommenheit war, das mich bei diesen Bildern beschlich. Hinter uns liegen zwölf Monate voller Zumutungen, Opfer und Unsicherheiten. Eine schwere Zeit für alle, egal ob Bürger oder Verantwortliche. 101 Todesfälle, eine Zahl, die für keine Relativierung offensteht.

Wie das Virus über Münster kam 1/62 Seit dem 26. Februar des vergangenen Jahres hat das Coronavirus auch Münster fest im Griff. Eine Chronologie von den ersten Empfehlungen zur Infektionshygiene bis zur Eröffnung des Impfzentrums in der Halle Münsterland. Foto: colourbox.de

26. Februar: Stadt Münster veröffentlicht Empfehlungen zur Infektionshygiene Foto: colourbox.de

27. Februar: Vorab-Ankündigung eines Corona-Krisenstabs Foto: Martin Kalitschke

29. Februar: Erste registrierte Corona-Infektion in Münster Foto: colourbox.de

2. März: Erste Sitzung des Krisenstabs Foto: Matthias Ahlke

2. März: Systematische Umwidmung von normalen Krankenhausbetten in "Corona-Betten" gestartet Foto: dpa

2. März: Transparenzoffensive der Stadt gestartet (Web) Foto: Screenshot

4. März: Erste Kita präventiv geschlossen Foto: Matthias Ahlke

5. März: Erste Schule präventiv geschlossen Foto: Matthias Ahlke

10. März: Send-Absage Foto: Matthias Ahlke

13. März: Stadt untersagt Club- und Tanzveranstaltungen Foto: colourbox.de

14. März: Ankauf von 500.000 Materialien zum Schutz v.a. in systemrelevanten Einrichtungen Foto: colourbox.de

16. März: Land schließt alle Schulen und Kitas Foto: dpa

18. März: Lockdown – Allgemeinverfügung der Stadt zur Schließung von Einrichtungen, Geschäften, Lokalen, Sportanlagen, Kultureinrichtungen usw. sowie Verbot von Veranstaltungen; sukzessive verschärfte Auflagen am Wochenmarkt, der aber dauerhaft erhalten bleibt Foto: Klaus Meyer

26. März Therapiezentrum mit KVWL in Uppenberg-Schule eingerichtet Foto: Katrin Jünemann

26. März: Erster Corona-Todesfall in Münster Foto: dpa

30. März: Einrichtung einer "Kommunalen Krankenhilfe-Einrichtung" im DRK-Institut, Sperlichstraße, zur Entlastung von Krankenhäusern Foto: Matthias Ahlke

31. März: zwei Anlauf- und Versorgungsstellen für wohnungslose Menschen Foto: Presseamt Münster

14. April: "Münsters gute Naht" – Masken-Aktion mit Kirchen und Apothekerkammer Foto: dpa

20. April: Münster führt als erste Großstadt in NRW die Maskenpflicht ein; später zieht Landesregierung mit allgemeiner Maskenpflicht nach; parallel laufen erste Lockerungen an Foto: Oliver Werner

30. April: Gastro-Gipfel und andere Maßnahmen zur Dämpfung wirtschaftlicher und kultureller Folgeschäden Foto: Oliver Werner

11. Mai: Entscheidung, Erntehelfer/innen auf drei Bauernhöfen zu testen Foto: Peter Steffen/dpa

10. Juni: 41. und vorerst letzte Sitzung des Krisenstabes Foto: Stadt Münster

23. Juni: Wiederaufnahme des Krisenstabes wegen schwerer Ausbruchsgeschehen im Umland Foto: Gunnar A. Pier

August: Stark steigende Infektionszahlen in Münster Foto: Screenshot

20. September: Großevakuierung von 16.000 Menschen in Mauritz (Blindgängerfund) trotz Corona geglückt Foto: Pjer Biederstädt

28. September: Erste Bar wegen eines Ausbruchsgeschehens geschlossen, Grundschulklassen vorsorglich in Quarantäne Foto: Oliver Werner

9. Oktober: 50. Sitzung des Corona-Krisenstabs Foto: Oliver Werner

23. Oktober: Erste Restaurants wegen Ausbruchsgeschehens geschlossen, 15 Corona-Todesfälle gesamt Foto: Oliver Werner

24. Oktober: Stadt überschreitet Inzidenzwert von 35 Foto: colourbox.de

25. Oktober: Stadt überschreitet Inzidenz-Grenzwert von 50 Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

26. Oktober: Absage aller Weihnachtsmärkte in Münster Foto: Oliver Werner

27. Oktober: Maskenpflicht in stark frequentierten Fußgängerzonen Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

30. Oktober: Stadt überschreitet Inzidenz-Grenzwert von 100 Foto: Oliver Auster/dpa

31. Oktober: Schließung aller Hallenbäder und städtischer Kultureinrichtungen, Hotels, Restaurants etc. Foto: Matthias Ahlke

November: Weitere Verstärkungen für das "Team Corona" im Gesundheitsamt – nun über 100 Personen Foto: Oliver Werner

2. November: Münsters Inzidenz liegt bei 116,7 Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

6. November: Entzerrung des Unterrichtbeginns in Schulen / Maskenpflicht auf Spielplätzen Foto: mlü

12. November: 20 Corona-Todesfälle gesamt in Münster Foto: Frank Molter/dpa

17. November: Ankündigung des Landes – Münster wird Standort eines Impfzentrums, Federführung bei Feuerwehr Foto: Amt für Kommunikation/Stadt Münster

19. November: Mobile Raumluftreiniger in 300 Schulräumen eingesetzt Foto: Amt für Kommunikation/Stadt Münster

20. November: Verschärfte Corona-Regeln in Schulen Foto: dpa

4. Dezember: Stadt startet breit angelegte Kampagne: "#MSgegenCorona" Foto: Stadt Münster

9. Dezember: Verschärfter Corona-Bußgeldkatalog -

Stadt stellt 1,2 Millionen Euro in Übergangsfinanzierung für Aufbau des Impfzentrums bereit Foto: Oliver Werner

15. Dezember: Impfzentrum ist betriebsbereit – kann aber aufgrund mangelnder Impfstoffe nicht starten Foto: Oliver Werner

16. Dezember: Stadtverwaltung fährt Betrieb coronabedingt herunter Foto: Oliver Werner

19. Dezember: Stresstest im Impfzentrum geglückt Foto: hpe

23. Dezember: Hilfsorganisationen und Feuerwehr unterstützen in Pflegeeinrichtungen bei Abnahme von Corona-Tests Foto: dpa

27. Dezember: Start der Impfkampagne in vollstationären Pflegeeinrichtungen – 180 Personen geimpft Foto: hpe

8. Januar: Oberbürgermeister Markus Lewe plant Gedenktag für Corona-Opfer Foto: Oliver Werner

18. Januar: Impfstart in den Krankenhäusern der Stadt – in Eigenregie Foto: Matthias Ahlke

31. Dezember: Feuerwerksverbot auf zahlreichen Straßen, Plätzen und öffentlichen Anlagen, 50 Corona-Todesfälle gesamt Foto: Oliver Werner

19. Januar: Auftakt zur Zweitimpfung in Münsters stationären Einrichtungen Foto: dpa

20. Januar: Münsters Inzidenz unter 50 – und so soll es auch bis heute (8.Februar) bleiben Foto: Ann-Kathrin Schriever

22. Januar: Post vom Landesgesundheitsminister für 17.000 Über-80-Jährige in Münster zum Start im Impfzentrum Foto: dpa

25. Januar: Impf-Terminvergabe an Über-80-Jährige durch KVWL Foto: Jürgen Christ

29. Januar: 90 Corona-Todesfälle in Münster gesamt Foto: dpa

1. Februar: "Impf-Taxi" soll Transport zum Impfzentrum sichern Foto: Matthias Ahlke

3. Februar: Neue Corona-Mutation in Münster registriert Foto: imagoimages

8. Februar: Eröffnung des Impfzentrums Münster unter schwierigen Witterungsbedingungen (Massiver Wintereinbruch) Foto: Stadt Münster

14. Februar: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 11,7 Foto: dpa

18. Februar: 100. Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus Foto: dpa

Immerhin können wir sagen, dass die Stadt im letzten Sommer, nach der ersten Welle, die richtigen Konsequenzen gezogen und sich auf die mögliche zweite Welle vorbereitet hat: Material, Schulung, Organisation – an vielen Punkten wurde massiv investiert. Und das hat sich in den letzten Monaten bezahlt gemacht. Nicht stehen bleiben, sondern weiterdenken und nach vorne gehen, das bewährt sich auch in der Pandemiebekämpfung. Ein guter Inzidenzwert bedeutet allerdings nicht, dass es den Kindern gut geht. Daher waren die jetzt erfolgten Öffnungen in Kita, Schule und Sport dringend notwendig. Gut ist auch, dass an den Schulen endlich eine umfassende Maskenpflicht gilt.

Virus wird durch Impfung erfolgreich bekämpft

Die Wende der Pandemie ist bereits eingeleitet: Mit dem großflächigen Impfen wird das Virus erfolgreich bekämpft werden, da bin ich mir sicher. Natürlich sind wir vor Ort unzufrieden mit dem langsamen Anlaufen und anderen Schwierigkeiten im Umfeld. Aber das darf nicht den Blick verstellen für die Aufgabe: impfen, impfen, impfen! Der Impfschutz wird helfen, Schritt für Schritt in Richtung Normalität zu kommen.

Und so geht in den nächsten Wochen der Spagat weiter: Einerseits muss mit Nachdruck gegen Virusmutationen und die sich aufbauende dritte Welle gearbeitet werden: Abstand, Maske, Rücksichtnahme. Gleichzeitig muss es uns gelingen, mit zusätzlichen Maßnahmen wie Schnelltests und neuen Regeln zur digitalen Kontakterfassung den Weg für weitere Öffnungen sicher zu machen. Münster hat für die kommende Zeit gute Voraussetzungen. Wir sollten etwas daraus machen.