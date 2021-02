Hätten die Stadtwerke für die Anreise aller Teilnehmer der „1. Münsteraner Buspur-Demo“ einen eigenen Shuttle-Bus-Service eingerichtet, auf der hintersten Bank des ersten Busses wäre wohl noch ein Platz frei geblieben – der zweite Bus wäre dann schon eine Leerfahrt gewesen. Handgezählte 52 Menschen sind am Freitagmittag der Aufforderung des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) gefolgt, um für ein besseres Busspur-Netz in Münster zu demonstrieren.

Um 14.26 Uhr betreten die ersten Teilnehmer die Fahrbahn der Bahnhofstraße nördlich des DM-Ladenlokals, denn dort soll, für eine halbe Stunde, eine der beiden Fahrspuren den Demonstranten vorbehalten sein. Auf der zweiten darf der Busverkehr passieren. Und ja, Autos haben das Nachsehen und müssen sich am Freitag eine andere Route durch die Stadt suchen.

Verband will höhere Geschwindigkeit

Der VCD hat netterweise extra einen großen Stapel Handzettel als Erklärung für die Autofahrer gedruckt. Blöd nur, dass die Angesprochenen nicht mal in die Nähe der Demo gelangen und schon weit vorher abdrehen müssen. „In Politik und Verwaltung findet gerade ein Umdenken statt“, sagt Michael Wildt vom VCD. Der Verband wolle jedoch, dass alles noch ein bisschen schneller gehe. Womit wir wieder bei der Fahrbahn wären. Mit einem lauten Tatütata macht sich die Polizei bemerkbar, als die Demonstranten dort zaghaft erste Gehversuche machen. Verabredet nämlich war nicht 14.26 Uhr, sondern 14.30 Uhr. Was die Polizei zu einer ebenso derben wie deutlichen Bewertung verleitet.

Doch schließlich stehen alle Demonstranten, coronakonform durch Abstandsbänder getrennt, auf der Fahrbahn. Nun ja, die vorne hören nicht, was die hinten wollen. Aber wäre nicht die Pandemie, man würde dennoch am liebsten gleich alle 52 in den Arm nehmen, so verlassen stehen die Demonstranten mit ihrer Botschaft da auf der leeren Straße. Immerhin, bei den wenigen Leuten, die das aus den spärlich geöffneten Geschäften lugen, kommt die Botschaft an. Ganz sicher.