Ihr Arbeitsalltag entzieht sich jeder normalen Vorstellung. Zu ihrem Kerngeschäft gehört es, das menschlich eigentlich nicht Fassbare zu beschreiben, auf Fotos und Videos dokumentierten, schwersten sexuellen Missbrauch in Worte zu kleiden, die dann Ermittlern und später der Justiz im Kampf gegen Kinderschänder helfen. Hinter jeweils vier Monitoren auf den gegenüberstehenden Schreibtischen im gut gelüfteten Büro sind Linda Wissing und Christian Fenner an diesem Vormittag wieder mitten im Alltagsgeschäft versunken. Sie gehören zum Bereich Auswertung in der fast 100-köpfigen Ermittlungskommission „Rose“, die seit Monaten den immer noch ausufernden Missbrauchskomplex Münster untersucht.